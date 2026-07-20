 Maxi blitz contro la criminalità giovanile, anche Messina tra le 44 province

Maxi blitz contro la criminalità giovanile, anche Messina tra le 44 province

Redazione

Maxi blitz contro la criminalità giovanile, anche Messina tra le 44 province

lunedì 20 Luglio 2026 - 08:10

Più di 500 arresti e 703 chili di droga sequestrati dalla polizia in Italia. Anche Palermo coinvolta

 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di droga sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Questo il bilancio della maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province, comprese Messina e Palermo.

Individuati 973 profili social che incitavano all’odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L’operazione è eseguita dalla polizia, con il coordinamento del Servizio centrale operativo (fonte Ansa).

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