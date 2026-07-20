Maxi blitz contro la criminalità giovanile, anche Messina tra le 44 province

Più di 500 arresti e 703 chili di droga sequestrati dalla polizia in Italia. Anche Palermo coinvolta

539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di droga sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Questo il bilancio della maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province, comprese Messina e Palermo.

Individuati 973 profili social che incitavano all’odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L’operazione è eseguita dalla polizia, con il coordinamento del Servizio centrale operativo (fonte Ansa).