Redazione

Maxxi Med, intesa per nuovo polo culturale del Mediterraneo a Messina

domenica 14 Dicembre 2025 - 05:30

Avrà sede alle Torri Morandi e a Villa Pace

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un protocollo d’intesa insieme alla Fondazione Maxxi, al Comune di Messina e all’Università di Messina per avviare in modo stabile la realizzazione e la gestione del Maxxi Med, il futuro polo artistico e culturale internazionale dedicato al Mediterraneo allargato. 

L’accordo formalizza la cooperazione tra le parti e definisce il quadro operativo per sviluppare programmi condivisi nel campo delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell’Africa e del Mediterraneo. Il progetto prevede l’attivazione di iniziative espositive, attività didattiche e percorsi interdisciplinari di valorizzazione, oltre al recupero e alla destinazione a sede del Maxxi Med delle Torri Morandi e di alcuni manufatti del complesso di Villa Pace a Messina messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

La Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, coordinerà le attività strategiche e scientifiche del progetto anche attraverso la rete delle Ambasciate e degli Istituti italiani di Cultura, favorendo lo sviluppo di accordi, protocolli esecutivi e memorandum d’intesa.

Il Maxxi Med avrà la missione di promuovere lo scambio culturale, esplorare le nuove tendenze della creatività contemporanea e sostenere programmi di ricerca e formazione rivolti sia alle realtà italiane sia ai partner del Mediterraneo allargato, contribuendo alla rigenerazione culturale delle aree del Mezzogiorno.

