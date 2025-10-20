 Mazzarrà Sant'Andrea, verso lo scioglimento del Comune? S'insedia la commissione d'indagine

Redazione

lunedì 20 Ottobre 2025 - 19:10

La commissione prefettizia verificherà l'effettivo rischio di infiltrazione mafiosa al comune

Mazzarrà Sant’Andrea – La prefetta Cosima Di Stani ha nominato una commissione d’indagine che dovrà verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o condizionamento mafioso del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Nei mesi scorsi l’inchiesta sfociata nell’arresto dell’ex boss ed ex pentito Melo Bisognano e due presunti prestanomi si è allargata. Potrebbe essere un passo verso lo scioglimento del Comune?

La Commissione, composta dal viceprefetto Carmelo Musolino, dal tenente colonnello Vincenzo Letizia, capo sezione della Direzione Investigativa Antimafia di Messina e dalla dottoressa Maria Cacciola, Funzionario Economico Finanziario in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo, potrà avvalersi anche di un nucleo supporto composto da personale delle Forze di Polizia. L’accesso ispettivo ha durata iniziale pari a tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.

