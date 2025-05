Me Fashion Award 2025, tra moda e premi sul palco anche tanti messinesi FOTO

Elenoire Casalegno ha condotto il galà che ha visto partecipare, tra gli altri, personaggi del calibro di Guillermo Mariotto, Samuel Peron e Alberto Urso

MESSINA – In un Teatro Vittorio Emanuele gremito si è tenuta la terza edizione dei Me Fashion Award. La serata, organizzata da E-motion di Patrizia Casale e patrocinata dal Comune di Messina, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, dalla Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria di Messina, ha visto salire sul palco volti noti della moda italiana, personaggi del mondo dello spettacolo e anche tanti messinesi.

A condurre la serata è stata un’energica Elenoire Casalegno, che ha incantato il teatro tra interviste e battute. In apertura di serata spazio a Guillermo Mariotto con la collezione del suo brand e il suggestivo “abito vivo”, che ha visto la partecipazione dei ballerini di Studio Danza di Mariangela Bonanno curati da Gianluca La Spada. Sul palco con Mariotto è stato premiato Stefano Dominella, presidente onorario di Gattinoni, che ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Federico Basile e dall’assessore Massimo Finocchiaro.

Da Samuel Peron alla maison Coveri

Da sottolineare le esibizioni di Samuel Peron, ballerino professionista che ha portato la sua arte sul palco insieme a Veera Kinnune. E a proposito di messinesi, il cantante Alberto Urso, vincitore di Amici 2019, ha partecipato con la voce e la sua musica. Tra i premiati ci sono stati anche Francesco Martini Coveri, direttore artistico della maison Coveri, che ha presentato il libro “Enrico Coveri – The King of Colours” con la giornalista di moda Paola Cacianti, e una selezione di iconici capi in passerella, Martino Midali, designer di consolidato stile da oltre quarant’anni nel Made in Italy ed autore di significative iniziative inclusive e sociali, orientate alla diffusione di una moda democratica.

Musica, moda e giovani al Me Fashion Award

Tra gli ospiti anche il messinese Mauro Scalia, head of celebrities di Dsquared2. E ancora il premio conferito al marchio Abbronzatissime di Elena Lenardon, presentato con il servizio fotografico ambientato a Capo Peloro insieme alla messinese Claudio Russo, quello per il light designer Danilo La Rosa, la musica di Manua & Nello Mastroeni e poco dopo delle Glorius4, l’artista Eclittica che ha danzato all’interno di una “bolla”, e le giovani startup presentate da Chiara Trombetta.

Spazio alla sostenibilità

Il ME Fashion Award 2025 ha dato spazio alla sostenibilità. Mary Serah Koroma, designer della Sierra Leone da 33 anni in Italia, impegnata nella moda sostenibile e dell’upcycling, il riuso creativo dei materiali moda ha spiegato perché oggi è tanto importante parlare di moda sostenibile. E nel pomeriggio lo aveva fatto con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo. La Koroma è stata premiata da Giuseppe Lupò, vicario di Confindustria Messina.

Durante la serata anche un momento di grande commozione nel ricordo di Sara Campanella, la giovane uccisa sul viale Gazzi lo scorso 31 marzo.