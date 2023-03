Medicina psicosomatica, incontro sul libro "Juan Rof Carballo, Violenza e tenerezza" - Tempostretto

Appuntamento martedì 21 marzo, alle 17, all'auditorium "Monsignor Amoroso" di via del Pozzo a Messina

MESSINA – Incontri filosofici e medicina psicosomatica. Il libro “Juan Rof Carballo, Violenza e tenerezza” si presenta martedì 21 marzo, alle 17, all’auditorium “Monsignor Amoroso” di via del Pozzo n. 43. Interveranno il curatore Nunzio Bombaci, la professoressa Giovanna Costanzo e don Antonino Meli, nell’ambito delle attività del Centro di pedagogia religiosa Istituto teologico “San Tommaso”. Come si legge nella quarta di copertina dell’edizione italiana, Violenza e tenerezza presenta un «pensiero originale nel quale le conoscenze della psicanalisi e della medicina psicosomatica sono integrate da una visione antropologica in grado di tenere insieme, con le specifiche differenze, la dimensione biologica e quella affettiva».

Il libro

“Juan Rof Carballo, Violenza e tenerezza”, Morcelliana, Brescia 2021, pp. 352 (ed. it., a cura di Nunzio Bombaci, di Violencia y Ternura, 3.a ed. Espasa Calpe, Madrid 1987; prima ed. presso Prensa Española, Madrid 1967).

L’iniziativa

Scrivono gli organizzatori: “Il libro costituisce la prima edizione italiana di un’opera dello scienziato e umanista spagnolo Juan Rof Carballo (1905-1994). L’autore si situa sulla scia della prestigiosa tradizione dell’umanesimo medico ispanico, che cominciò ad affermarsi nel Medioevo. Egli ha arrecato un contributo della massima rilevanza alla promozione della medicina psicosomatica in Spagna e in America Latina. All’interno della vasta produzione scientifica e letteraria di Rof Carballo, tuttora poco conosciuta al di fuori dei Paesi ispanoablanti, si è ritenuto opportuno proporre al pubblico italiano la traduzione di Violencia y ternura, poiché proprio questo volume presenta il più agile compendio del suo pensiero. Invero, la violenza/aggressività e la tenerezza/amore sono per l’autore le due opposte polarità del «mondo emozionale» peculiare dell’essere umano, le cui espressioni, psichiche e somatiche, sono modulate dal sistema limbico. È, questo, un complesso di strutture del sistema nervoso centrale al quale l’autore presta una crescente attenzione nel corso delle sue ricerche”.

Violencia y ternura è il libro più fortunato sul piano editoriale tra quelli pubblicati da Rof Carballo nell’arco di un cinquantennio, a partire dalla guerra civile spagnola (1936-1939) sino agli anni Ottanta del Novecento.