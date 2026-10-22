Medico di famiglia va in pensione e il villaggio resta scoperto

L'allarme per Gesso del deputato regionale Pd Calogero Leanza che sollecita l'Asp

Messina “La situazione che si sta creando nel villaggio di Gesso, dove il medico di famiglia attualmente in servizio andrà in pensione a novembre, desta preoccupazione. È necessario intervenire in tempo per evitare che i cittadini rimangano senza un servizio così importante, soprattutto gli anziani e le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi”. L’allarme è del deputato regionale del Pd Calogero Leanza.

Medico a Gesso, l’Asp sta provvedendo?

Il vicepresidente della Commissione Salute dell’Ars chiede all’Asp di Messina :”…di chiarire quali iniziative siano state previste per garantire la presenza di un medico e di trovare al più presto una soluzione. Il pensionamento era una circostanza nota e sarebbe stato opportuno organizzare per tempo la sostituzione. Chi vive nei villaggi ha lo stesso diritto di ricevere assistenza di chi abita in centro città”.

L’allarme di Leanza per il centro collinare

Il medico di base è un presidio sanitario essenziale per una realtà come Gesso, centro collinare frazione di Messina ma distante diversi chilometri dal centro cittadino, dove vive una popolazione composta soprattutto di anziani.