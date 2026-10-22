Il pallone dei record nel cielo di San Salvatore di Fitalia

Atterra sui Nebrodi, da Piacenza, uno dei palloni della Ballon Cup dell'Aeronautica Militare

Una piccola curiosità che merita di essere raccontata. Giovedì pomeriggio da Piacenza sono partiti 16 palloni a gas per la gara di distanza della Balloon Cup 2026 dell’Aeronautica Militare. Niente motore, solo il vento: vince chi riesce ad arrivare più lontano. Quasi tutti si sono fermati tra Toscana e Lazio.

La Ballon Cup 2026

Uno solo ha avuto il coraggio di lanciarsi sul mare: il pallone svizzero di Balthasar Wicki e Jens Berger, che ha attraversato tutto il Tirreno e in meno di 24 ore, dopo quasi 900 chilometri di volo, è arrivato in Sicilia ed è passato sulla testa dei siciliani. A immortararlo è stato Mattia, consigliere comunale di San Salvatore di Fitalia, sorvolato dal pallone molto da vicino, prima di atterrare pochi chilometri dal centro abitato nebroideo.

L’avvistamento nei cieli nebroidei

l momento del passaggio il pallone volava a circa 3 mila metri di quota: un puntino bianco nel cielo che solo un buon teleobiettivo poteva trasformare in una foto. Ci è riuscito Matteo, racconta il sindaco di San Salvatore Giuseppe Pizzolante: “Complimenti ai vincitori e a tutti gli equipaggi. Per qualche istante anche il cielo di San Salvatore di Fitalia è stato parte di una grande avventura del volo”.