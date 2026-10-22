 Truffe Ue. Indagato un notaio, dove sono scattati gli arresti

Truffe Ue. Indagato un notaio, dove sono scattati gli arresti

Alessandra Serio

Truffe Ue. Indagato un notaio, dove sono scattati gli arresti

giovedì 22 Ottobre 2026 - 16:44

I dettagli del blitz dei Carabinieri tra Nicosia, Capizzi e Piazza Armerina

Una persona è andata in carcere, quattro sono state sospese dall’attività, altre cinque persone sono invece ai domiciliari. E’ questo il dettaglio del blitz anti truffe Ue scattato stamane in Sicilia. I militari dell’Arma, sotto il coordinamento del Generale di Brigata Salvatore Altavilla comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, hanno eseguito anche diversi sequestri preventivi e per equivalente per un valore di 900 mila euro, ovvero l’ammontare complessivo realizzato con le truffe contestate.

Blitz dei Cc tutela agroalimentare, il dettaglio delle truffe

Ad autorizzare i provvedimenti è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna. Decine le richieste di contributo agricolo presentate tra il 2024 e il 2025 che secondo la Procura Europea erano false, e facevano capo a due gruppi criminali che si appoggiavano ad un centro di assistenza agricola abusivo. Per le pratiche, il Caa adoperata terreni dell’Ismea ubicati tra le provincie di Enna e Messina. A fronte delle richieste di contributo comunitario, però, i canoni d’affitto dei terreni non erano mai stati pagati.

Dove sono scattati gli arresti e il ruolo del notaio

Associazione per delinquere, truffa aggravata per l’ottenimento di fondi pubblici ed esercizio abusivo di funzioni pubbliche i reati contestati a vario titolo ai dieci indagati tra Mistretta, Capizzi, Nicosia e Piazza Armerina. Tra le persone coinvolte anche un notaio, al quale sono stati sequestrati beni, finito sotto la lente perché coinvolto negli atti che avrebbero consentito ai richiedenti i contributi di attribuirsi alcuni terreni, in maniera irregolare.

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