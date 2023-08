Mega e l'Adsp dello Stretto: "La Msc World Europa alla Vara è stato un successo" - Tempostretto

Il presidente dell'autorità di sistema portuale esulta: "I croceristi sono testimonial di ciò che visitano e vedono"

MESSINA – La grande novità del Ferragosto 2023 è stata la presenza della Msc World Europa, rimasta attraccata per permettere ai turisti di conoscere e osservare la meravigliosa processione della Vara. Una “buona intuizione”, la definisce Mario Mega, il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che applaude allo “spettacolo offerto” e parla di “apprezzamenti molto positivi”.

L’analisi di Mega

Mega racconta: “Centinaia i croceristi che, terminate le escursioni programmate, si sono uniti ai circa 3.000 passeggeri che avevano scelto di passare la giornata visitando autonomamente la città e che si sono assiepati lungo il percorso oppure si sono affacciati dai balconi delle cabine esterne della nave che consentivano una visione dall’alto unica vista la vicinanza dell’approdo all’ultimo tratto che è anche il più spettacolare per la virata verso il Duomo. Le cartoline che il Comune di Messina aveva fatto stampare nell’occasione, con annullo filatelico straordinario collegato all’evento, sono andate a ruba e costituiranno per molti passeggeri la testimonianza di una giornata speciale trascorsa a Messina che certamente non dimenticheranno facilmente”.

“Esperimento riuscito”

“Un esperimento più che riuscito – prosegue – anche dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi offerti dal porto e dai suoi operatori perché nonostante per Messina si trattasse di una giornata particolare, con una circolazione stradale stravolta per consentire la manifestazione e decine di migliaia di persone presenti in aree limitrofe a quelle delle banchine portuali, tutte le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e per inizio e fine crociera (circa 800 unità) e quelle per le escursioni in città e nella provincia (che hanno coinvolto circa 2.000 croceristi) si sono svolte regolarmente senza modificare la programmazione della nave che, per l’occasione, aveva previsto di prolungare la sosta in porto di alcune ore”.

Mega racconta com’è nata l’idea: “Un’offerta turistica per i croceristi, quindi, che per la giornata centrale dell’estate era stata arricchita con un evento unico, a disposizione dei quasi 6.600 viaggiatori ospitati a bordo e degli oltre 2.100 membri dell’equipaggio, che potrebbe essere interessante replicare nel futuro sia con la stessa manifestazione che con altre analoghe. La ciliegina sulla torta di una stagione crocieristica che si sta confermando come una delle migliori di sempre con scali che per l’anno in corso sono già arrivati a quota 100 navi, per un totale di quasi 290.000 passeggeri, e conferme per i prossimi mesi durante i quali è previsto l’arrivo di altre 112 navi che porteranno un numero di turisti ancora maggiore”.

“Croceristi sono dei testimonial”

E infine: “I croceristi, per la maggior parte stranieri, sono essi stessi testimonial dei territori che visitano soprattutto se vivono esperienze uniche come quelle della partecipazione alla processione della Vara rilanciando una immagine della città che riesce sempre di più a coniugare tradizione e modernità, come testimoniano i tanti concerti musicali degli ultimi anni, alla ricerca di una fisionomia turistica che deve costituire una delle leve dello sviluppo futuro. Noi, come AdSP dello Stretto, continueremo a svolgere il nostro ruolo per migliorare i servizi in porto e promuovere il territorio ma c’è da augurarsi che siano sempre di più gli imprenditori consapevoli di queste dinamiche perché occorre accrescere anno per anno la capacità e la qualità dell’accoglienza a terra ricordando sempre che il crocerista sceglie Messina per le bellezze paesaggistiche dello Stretto, per la sua storia, le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia ma poi ci ritorna da turista solo se riesce a percepire la possibilità di trasformare le emozioni di quelle poche ore di sosta della nave in sentimenti per una vacanza di più giorni ricca di relax e benessere”.