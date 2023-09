Megarancino a piazza Duomo: record mondiale con più di 55 kg - Tempostretto

Un'iniziativa sostenuta da Comune e Confcommercio. Titolo assegnato al panificio "Panyllo" dal giudice Lorenzo Veltri dello "Show dei record"

MESSINA – E record mondiale fu. Un megarancino, a piazza Duomo, dal peso di Kg 56,200 per 60 cm di altezza e 55 cm di diametro, superando ampiamente il precedente record di 32,7 Kg ottenuto nel 2019 a

Catania. Stefano e Davide Ferro del panificio Panyllo hanno conquistato il record dell’arancino più grande del mondo nel corso dell’evento “Megarancino l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”. Un’iniziativa questa sera a Messina, in una gremita Piazza Duomo, e realizzata con il sostegno del Comune di Messina e il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina. Presenti, tra gli altri, il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro.

Il titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guiness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, con Gerry Scotti.

Veltri è stato coadiuvato dall’ispettore metrico Salvatore Ciulla e dalla biologa Rosalba Comerci.

Per l’occasione Piazza Duomo si è trasformata in un parco gastronomico, dove è stato possibile assaggiare il nuovo arancino Messenion, con gli ingredienti provenienti dai Comuni di Messina, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Tripi, in buona parte presenti anche negli stand allestiti con i prodotti tipici delle loro migliori aziende.

Si è svolta, inoltre, una mostra canina e uno spettacolo, con Dj set.