Meglio Legale e +Europa lanciano anche a Messina la petizione pro-Cannabis - Tempostretto

La sottoscrizione online è scattata il 7 dicembre e si punta a una "legge popolare sulla depenalizzazione della coltivazione per uso personale della cannabis"

MESSINA – La proposta di Meglio Legale e +Europa per la legge popolare sulla depenalizzazione della coltivazione per uso personale della cannabis diventa una petizione da sottoscrivere online su iocoltivo.org. Si è partiti già il 7 dicembre e nelle prime 24 ore sono state 10 mila le firme in tutta Italia. Per i due gruppi “ciò dimostra che i cittadini italiani vogliono partecipare alle decisioni politiche se gli viene consentito”.

Giulio Perticari, portavoce di +Europa Messina, ha affermato: “Sono sicuro che i cittadini messinesi vogliono partecipare anche alle decisioni politiche che riguardano il proprio territorio come ad esempio la secolare questione del Ponte sullo stretto. Ma nessuna legge di iniziativa popolare, nessuna petizione, nessun referendum è possibile a Messina finché lo statuto comunale non verrà attuato con apposito regolamento. Che il Consiglio comunale disciplini gli articoli dello statuto al titolo III capo IV sulla partecipazione popolare è proprio quello che chiediamo da settimane noi del Gruppo +Europa Messina. Domenica mattina, come le domeniche precedenti e quelle successive, saremo a piazza Cairoli (via Dogali lato monte) con un appello per informare i concittadini, sollecitare l’opinione pubblica e fare pressione sul Consiglio comunale”.