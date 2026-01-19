Serie D. Il Milazzo festeggia il primo gol di Galesio, Igea stoppata

I risultati della 20ª giornata in Serie D e la nuova classifica del girone I che va spaccandosi tra zona retrocessione e quelle che stanno su
Fa rumore il pareggio della Nuova Igea Virtus, capolista solitaria alla vigilia della 20ª giornata in Serie D, che va sotto contro l’Acireale per 3-0 e poi rimonta impattando sul 3-3. Evitata una sanguinosa sconfitta contro una squadra che lotta per non retrocedere ma i punti persi continuano ad essere tanti e viste le concomitanti vittoria di Atletico Palermo, Savoia e Reggina la lotta al primo posto resta molto equilibrata. Tre squadre a pari punti, 38, mentre gli amaranto non si fermano più e sono solo a meno due dalla vetta.
Sorride il Milazzo che trova la prima rete del nuovo bomber Galesio e festeggia una vittoria di misura al Salmeri. Per i rossoblù quota 32 punti in classifica, ottimo bottino per essere una neopromossa. Da segnalare che anche questa settimana a Enna la nebbia l’ha fatta da padrona, stavolta si è cominciato a giocare e infatti i locali conducevano per 2-0 contro la Vigor Lamezia ma la partita è stata poi sospesa. Andasse a referto questo risultato quando la partita sarà recuperata si potrebbe parlare di solco a metà classifica visto che la differenza tra le squadre di vertice e quelle che lottano per la retrocessione sarebbero più marcate.
Il fanalino di coda Paternò resta fermo a 11 punti, il Messina a 15 e al momento sarebbero retrocessi. La zona playout continua a distare due punti dal CastrumFavara fermo a 17, quella per la salvezza diretta a cinque con Sancataldese e Acireale a quota 20. Nelle prossime settimane per i biancoscudati sarà fondamentale ottenere punti pesanti, tradotto vittorie, negli scontri diretti.
Risultati 20ª giornata
Gela – Messina 1-0
Sambiase – Ragusa 1-1
Acireale – Nuova Igea Virtus 3-3
Enna – Vigor Lamezia 0-2 (sospesa per nebbia)
Milazzo – Castrumfavara 1-0
Nissa – Gelbison 0-0
Paternò – Savoia 0-3
Reggina – Vibonese 3-0
Athletic Club Palermo – Sancataldese 2-1
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 38
Savoia 38
Ac Palermo 38
Reggina 36
Nissa 33
Sambiase 32
Milazzo 32
Gela 31
Gelbison 27
Vibonese 23
Enna* 22
Sancataldese 20
Acireale 20
Vigor Lamezia* 19
Ragusa 18
Castrumfavara 17
Acr Messina 15 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 11
*una partita in meno