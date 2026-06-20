Memorial Rosario Costa, domenica a Villafranca Tirrena la decima edizione

Domenica 21 giugno torna il Memorial Rosario Costa: a Villafranca la decima edizione organizzata dal Team Nibali

È sempre doloroso fare i conti con la scomparsa di Rosario Costa, giovanissimo ciclista del Team Nibali scomparso tragicamente in un incidente stradale, ma è importante ricordarlo. Come fa annualmente il Team NIbali che scegliendo Villafranca come sede si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti del calendario ciclistico giovanile.

Decima edizione del Memorial Costa

Domenica 21 giugno, a partire dalle ore 14:00, si svolgerà la 10ª edizione del Memorial Rosario Costa, gara riservata alle categorie Esordienti, primo e secondo anno, e Allievi. Come da tradizione, l’evento sarà organizzato dal Team Nibali, che rinnova il proprio impegno nel ricordare una figura indimenticabile per tutto il team. A dieci anni dalla prima edizione, il Memorial rappresenta non soltanto una competizione sportiva ma soprattutto un momento di memoria e condivisione dedicato a Rosario Costa, il cui ricordo continua a vivere nel cuore di familiari, amici, atleti e dirigenti.

Il circuito e il programma

Le gare si svolgeranno lungo il consueto e collaudato circuito Ex Pirelli di Villafranca, percorso che negli anni ha ospitato centinaia di giovani ciclisti provenienti da diverse realtà del territorio e non solo, offrendo spettacolo e agonismo in piena sicurezza. Il Team Nibali invita appassionati, famiglie e cittadini a partecipare numerosi per sostenere i giovani atleti e condividere una giornata di sport, passione e memoria, nel segno dei valori che Rosario Costa ha sempre rappresentato. Appuntamento quindi domenica 21 giugno dalle ore 15:00 sul circuito Ex Pirelli di Villafranca per celebrare insieme la decima edizione del Memorial Rosario Costa.