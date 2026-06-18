 Contesse, "in via Marco Polo rischio erbe infestanti"

Contesse, “in via Marco Polo rischio erbe infestanti”

Segnalazione WhatsApp

Contesse, “in via Marco Polo rischio erbe infestanti”

giovedì 18 Giugno 2026 - 19:33

Serve un intervento urgente di eliminazione delle erbe infestanti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Con la presente intendo segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa l’esterno dei locali di un ex attività ricreativa in via Marco Polo a Contesse dove la crescita incontrollata di erbe infestanti, ormai completamente secche, rappresenta un rischio imminente per l’incolumità pubblica”.

​”La presenza di questa massa infiammabile a ridosso di abitazioni e aree di passaggio pedonale costituisce un pericolo di incendio concreto e quotidiano, aggravato dall’inerzia degli organi competenti già informati del problema. ​Ritenendo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità e che il ruolo della vostra testata sia cruciale per la tutela del territorio, vi invitiamo a verificare la situazione, certi che un vostro interessamento possa sollecitare un tempestivo intervento di bonifica. ​​​In allegato invio la documentazione dello stato dei luoghi”.

Erbe infestanti Contesse

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