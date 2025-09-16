Memorial Rosario Costa, vince Sebastian Rizzo del Team Nibali

Nella gara ciclistica di casa e molto sentita per i giallo-rosso-neri si impone un corridore del team peloritano

CAPO D’ORLANDO – Una gara diversa dalle altre, la gara che il Team Nibali organizza ogni anno. Domenica a Capo d’Orlando è andato in scena il Trofeo del Centenario IX° Memorial Rosario Costa – I° Memorial Giancarlo Stancampiano; a vincere la gara di “casa”, nella categoria esordienti, è stato il portacolori giallo-rosso-nero Sebastian Rizzo.

Una manifestazione che per il Team Nibali va oltre il risultato sportivo; il ricordo di Rosario è sempre vivo nel cuore di tutti gli appassionati delle biciclette. Un doveroso ringraziamento da parte degli organizzatori al sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, all’Assessore Carmelo Galipò, al Vice Questore Salvatore Di Blasi, al Capo della Polizia Urbana Maria Teresa Castano, al Responsabile Capo della Croce Rossa Italiana Sergio Sidoti, al corpo dei Ranger, l’Arma dei Carabinieri e a tutte le Associazioni di Volontariato presenti. Impagabile infine il supporto della famiglia Scafidi, nella risoluzione di problemi operativi e logistici, e infine un ringraziamento speciale allo sportivissimo Salvatore Mancuso, ex pro vincitore a Capodarco, per lo sforzo profuso che nasce dalla dedizione verso questo magnifico sport.

La vittoria in volata per Rizzo

Atleti e team si sono ritrovati a Capo d’Orlando presso il Cineteatro Rosso di San Secondo e dopo le operazioni di rito la manifestazione ha avuto lo start nella massima sicurezza. Percorso completamente pianeggiante di circa 2230 metri con partenza e arrivo sul Lungomare Andrea Doria, circuito da ripetere 13 volte per gli “esordienti”.

Volata vincente per Rizzo che sulla linea de traguardo ha avuto la meglio su Antonio Spitale (Madone Team Bike Sicilia) e Leonardo Firullo (Naturosa Bike&Co Ragusa); per il ragazzo giallo-rosso-nero si tratta della terza vittoria stagionale dopo il Trofeo Ciclistico Città di Carrubbara (maggio) e il sigillo della scorsa settimana a Mazzarrà Sant’Andrea.

I risultati delle altre categorie

Nelle altre categorie arriva il dominio tra gli Under 23 della Pro.Gi.T che monopolizza il podio di giornata grazie alla vittoria di Antonio Regano che sull’arrivo precede i compagni di squadra Artur Amosov e Michelangelo Parisi. Categoria Juniores ad appannaggio di Felice Munafó (1F Arredamenti). Tra le donne primeggiano Federica Cinquegrani (Madone Team Bike Sicilia) tra gli esordienti e Fatima Sulfaro (Team DoctorBike 25) nella categoria juniores.