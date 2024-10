Meno acqua a Messina centro e nord, tecnici al lavoro per il guasto a Fiumefreddo

L'Amam comunica un "fermo momentaneo"

MESSINA – Come già segnalato, ancora problemi nel campo idrico a Messina. Comunica l’Amam:”A causa di un fermo momentaneo del sistema di pompaggio nella Centrale di Torrerossa, che assicura la captazione e dunque l’approvvigionamento idrico cittadino dall’acquedotto Fiumefreddo, il flusso di acqua verso i serbatoi principali per alcune ore è stato ridotto. I tecnici sono già a lavoro per consentire il ripristino della piena funzionalità dell’impianto nelle prossime ore. Tuttavia, il minor apporto registrato potrebbe comportare una riduzione dei tempi di distribuzione idrica attraverso la rete nelle zone del centro cittadino e della zona nord (riviera e villaggi collinari)”.

Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687711, al numero verde 800085584 o sulle pagine social di Amam.

