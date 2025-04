Meno auto e più trasporto pubblico, anche a Messina si può cambiare

Basta tir in città, più servizi mirati per anziani e persone con disabilità: la città dello Stretto non è condannata al passato

di Marco Olivieri

MESSINA – PIù isole pedonali. Più verde. Più trasporto pubblico. Più spazi per i pedoni e più piste ciclabili. Basta tir in città. Stop alla dittatura dell’auto. Questo il quadro in linea con il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile.

Bisogna dunque pretendere che questi processi di transizione verso un nuovo modello siano gestiti al meglio da chi amministra. E non invocare una “unicità” messinese che rischia di imprigiornarci nel passato. A Messina esiste uno spazio urbano al quale abbiamo rinunciato in nome della dittatura delle automobili. Un vecchio modello che oggi non regge più. E che ci fa ammalare in mezzo al traffico. Il cambiamento è necessario per il benessere di noi cittadini.

I cambiamenti epocali e la Messina del futuro

Il commercio muore per la crisi economica e sociale epocale di Messina negli ultimi trent’anni, per la concorrenza spietata dell’on line e per la sua difficoltà a rinnovarsi. Cordoli, piste ciclabili e isole pedonali non c’entrano nulla. In più, in attesa che l’eterna incompiuta del porto di Tremestieri si risolva, la politica, confrontandosi con l’imprenditoria, deve trovare una soluzione per evitare la presenza dei tir in città.

Più trasporto pubblico e servizi mirati per chi è in difficoltà

Più trasporto pubblico e servizi mirati per anziani e persone con disabilità rappresentano il futuro. E questo dobbiamo pretendere, ribadiamo, dalla politica e da chi amministra. Non esiste alcuna specificità messinese che ci imponga di rimanere qui incatenati al 1990 o all’anno 2000, mentre altrove vivono nel 2025. Con un occhio al futuro.

“Non c’è Pums che tenga con questo tasso di motorizzazione”

Sottolineava l’esperto Giuseppe Saija nel marzo 2024: “È evidente che intervenire in una città con un tasso di motorizzazione elevato come a Messina, e con un’abitudine così radicata all’auto privata, non è facile”. Il tasso di motorizzazione è il rapporto tra il numero di abitanti e il numero di mezzi motorizzati in circolazione. A Messina è intorno al 64%. “Un dato molto alto – precisa Saija – se consideriamo che Parigi è al 35%, Bruxelles al 46% e Milano al 50%. E parliamo di città, Bruxelles e Milano, che soffrono comunque di problemi di congestione”.

“140mila auto su 220mila abitanti“

E ancora: “A Messina si stima la presenza di circa 140mila auto su 220mila abitanti. Va ricordato pure un altro elemento. Il tasso medio di utilizzo delle auto private si colloca intorno all’8% del tempo. Cioè, per la stragrande maggioranza del tempo, le auto sono ferme, occupando per lo più spazio pubblico che potrebbe essere fruito dai cittadini in modo diverso”.

Tuttavia, un’altra Messina è possibile. E non solo sul versante della mobilità sostenibile.

