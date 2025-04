“Il futuro di Messina con più trasporto pubblico e piste ciclabili”

Giuseppe Saija, esperto in mobilità sostenibile, sottolinea l'importanza di avere meno auto e di "recuperare spazi urbani alla fruizione delle persone"

MESSINA – Giuseppe Saija, esperto in mobilità sostenibile e specializzato in mobilità ciclistica all’Università di Verona, oltre che segretario di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) – Messina ciclabile, facciamo chiarezza. Il tema in città è quello dei parcheggi d’interscambio, delle piste ciclabili e della viabilità. Una visione contestata dal comitato Messina 3S. Ieri mattina il corteo da piazza Cairoli al viale San Martino. Che ne pensa?

“Partiamo da un dato di fondo. La visione non è solo quella del Comune di Messina. È una visione europea, cui l’Italia aderisce. La realizzazione del Pums, Piano urbano della moblità sostenibile, è un obbligo che riguarda tutti i Comuni con più di centomila abitanti. A loro volta, i Pums devono essere ispirati al regolamento europeo sulla rete transeuropea dei trasporti. E piaccia o non piaccia, il Pums deve andare nella direzione, che è anche una direzione di buon senso, di favorire la mobilità sostenibile, privilegiando il trasporto pubblico e la cosiddetta mobilità attiva, a piedi o in bici, rispetto all’auto privata. Per farla breve, anche se ci fosse un’altra amministrazione, sarebbe comunque obbligata a dotarsi di un Pums e a metterlo in pratica”.

Cosa ha provocato, secondo lei, il caos messinese, con un traffico senza controllo?

“L’assenza di una politica coerente in materia, per tanti anni, ha determinato una situazione di anarchia della mobilità. Ci siamo abituati a cose assurde, come gente che lascia l’auto sulla corsia preferenziale dell’autobus per fare la spesa al supermercato, gli scivoli per i disabili sistematicamente ostruiti, la doppia fila ovunque. E, nello stesso tempo, chi vuole andare in bicicletta si trova a farlo in una situazione di rischio percepito elevato, sia per l’assenza di infrastruttura dedicata, che per il traffico indisciplinato”.

In termini di uso dell’auto non siamo messi bene….

“Non dimentichiamo che, nel 2023, Messina è risultata tra le città più congestionate al mondo, piazzandosi al ventiquattresimo posto su quasi 400 città analizzate da Tom Tom, la famosa azienda di tecnologia satellitare per il traffico. Il dato di misurazione è quanto tempo si impieghi mediamente, sul territorio comunale, per percorrere 10 km. Bene, o anzi male, il dato 2023 era di 24 minuti e mezzo, cinque in più rispetto a Reggio Calabria, tanto per fare un esempio per noi facilmente comprensibile. Il dato è migliorato nel 2024, attestandosi a poco meno di 21 minuti. Meglio, ma c’è da lavorare”.

La sensazione è che a volte la gestione dei cambiamenti, da parte dell’amministrazione comunale, sia stata deficitaria ma non gli obiettivi. Davvero tutti i parcheggi sono inutili? Davvero le piste ciclabili sono tutte inutili?

“Gli obiettivi del Pums sono complessivamente corretti. La strategia di fondo è quella di ridurre il traffico e quindi le conseguenze che esso genera in termini di inquinamento o di tempo perso negli ingorghi. È tutto perfetto? No, di sicuro no, ma va riconosciuto che siamo all’inizio dell’implementazione. Le prime impressioni? Alcuni parcheggi di interscambio non mi convincono perché troppo a ridosso del centro città. Cioè, se arrivi in auto sul Viale Europa, il danno lo hai già fatto, perché sei arrivato in pieno centro. Il parcheggio di Bordonaro è in una zona in cui non intercetta flussi. Ma voglio ricordare, anche in questo caso, un dato di fondo che non può essere ignorato. Sul territorio di Messina ci sono troppe auto. Abbiamo circa 146mila veicoli, secondo dati del Pra (Pubblico registro automobilistico). A Copenhagen, la cui popolazione è tre volte quella di Messina, circolano meno auto. Se continuiamo a chiedere parcheggi, come se lo spazio urbano fosse infinito, guardiamo il dito anziché la luna. La cosa da fare, e non è per niente banale, è quella di far diminuire anche drasticamente quella popolazione di auto. È ovvio che per farlo occorrono alternative”.

E quali sarebbero?

“L’elemento più importante è il trasporto pubblico. Sento lamentele in giro, ma la situazione è nettamente migliorata. Nel novembre del 2008 il trasporto pubblico messinese finì sui giornali nazionali perché in un giorno scesero in strada 16 autobus e 5 tram. Lasciamo da parte la linea tramviaria, appena fermata per lavori. Oggi l’Atm manda in strada quotidianamente più di 100 autobus. La frequenza delle linee del centro è aumentata. Sicuramente alcune zone di periferia non sono ancora servite come dovrebbero, ma il futuro è quello. Più trasporto pubblico, più capillare, più ecologico, più accessibile. E per accessibilità intendo anche la gradevolezza dei capolinea e delle fermate. Su quello c’è ancora moltissimo da fare. Non si può chiedere alla gente di prendere il mezzo pubblico e poi abbandonare molte fermate in mezzo alla sporcizia o senza un minimo di riparo dalla pioggia o dal sole. Sento spesso gente della mia generazione (56 anni, ndr) che non prende l’autobus da trent’anni, perché non concepisce altro che il mezzo privato. L’automatismo “devo uscire, prendo la macchina” è roba del passato. Servono anche soluzioni complementari come il cosiddetto car sharing, le auto condivise e altre opzioni di cosiddetta micromobilità, come bici e monopattini. Dobbiamo cambiare il modo di rapportarci con gli spostamenti in città, altrimenti non se ne esce”.

E le ciclabili? Secondo il comitato 3S, con presidente Sciacca, le uniche giustificabili sono quelle paesaggistiche fuori dal centro, in collina. Qual è la sua opinione?

“Questo è un concetto anacronistico perché relega la mobilità in bici ad attività di diletto, quando invece va considerata come una forma di mobilità urbana a pieno titolo. E se anche avessimo le ciclabili solo fuori città, come ci si arriverebbe? In auto, per creare altri ingorghi e cercare parcheggi dove parcheggi non ce ne sono? Un sistema di mobilità efficiente deve permettere la scelta agli utenti. In questo momento la scelta della bici è difficile, per molti, essenzialmente per una questione di sicurezza e di rischio percepito. Le condizioni di traffico vengono avvertite da molti come troppo pericolose. E poi, smettiamola con questo mantra delle troppe piste, cerchiamo di rimanere ancorati ai dati reali. La dotazione di piste ciclabili a Messina è ancora molto modesta rispetto a molti altri contesti italiani ed europei. E le ciclabili esistenti, magari, non sono del tutto funzionali alle esigenze delle persone. Attualmente siamo a circa una quindicina di chilometri, destinati a superare i venti con gli interventi in corso. A Bolzano, la cui popolazione fa circa la metà di Messina, hanno una rete di 70 km”.

Ma anche su questo versante un cambiamento è possibile?

“Sì. Ricordiamoci una cosa: nei trasporti l’infrastruttura crea la domanda. Se fai le autostrade, la gente andrà in macchina; se fai le ferrovie, prenderà il treno. A Messina la situazione va riequilibrata perché in un territorio così compromesso non si può continuare a concepire la mobilità urbana con il solo mezzo privato. A Bruxelles oggi gli spostamenti in bici assorbono quasi il 10% degli spostamenti totali. L’uso della bici è esploso negli ultimi 5 anni perché l’amministrazione locale ha sviluppato una rete ciclabile capillare. E chi prima non osava andare in bici ha iniziato a farlo. Ma non sono processi che accadono dall’oggi al domani. Tutto quello che comporta il cambiamento delle abitudini ha bisogno di tempo”.

Si può concepire una Messina diversa, nel tempo, in cui isole pedonali, meno auto, più servizi pubblici e parcheggi trovino un’armonizzazione?

“Non solo si può. Si deve. È il futuro, che è anche già presente in molte altre città europee. Abbiamo solo da guadagnarci e da recuperare spazi urbani alla fruizione delle persone. Guardiamoci intorno. Che spazi abbiamo oggi in città per i bambini? Poco e niente… Bisogna smetterla di pensare alla città come a un enorme parcheggio senza regole e rivendicare gli spazi della comunità”.

Sul piano concreto, cosa si potrebbe proporre all’amministrazione comunale nella gestione di questi processi?

“Comunicare tanto e meglio. Alcuni cambiamenti vengono annunciati senza far capire bene alla gente quale strategia ci sia dietro. Bisogna dare valore agli spazi sottratti al traffico urbano con interventi di qualità. Fare in modo che camminare o andare in bici in città ci renda in qualche modo orgogliosi di poterlo fare in una città che ha recuperato la sua bellezza. Serve coerenza nella lotta contro la sosta selvaggia. Servono interventi di moderazione del traffico e della velocità, soprattutto in alcune intersezioni pericolose, come quella davanti alla prefettura. E sul tema bici aggiungo una cosa. Non è solo questione di ciclabili. È anche questione di educazione dei ciclisti e dei non ciclisti nel condividere gli spazi urbani. Dobbiamo abituarci alla coesistenza di varie forme di mobilità. In altre città ci riescono. Non vedo perché non dovremmo riuscirci qui”.

