Mens Sana in Corpore Sano, il Messina Volley coinvolto. Fazio: “Felici di partecipare”

La società giallo-blu rappresenterà una delle 18 discipline sportive nel progetto promosso dal dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche

MESSINA – Il Messina Volley rappresenterà la pallavolo fra le 18 discipline sportive che parteciperanno al progetto di Terza Missione “Mens Sana in Corpore Sano” promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (Scipog) dell’Ateneo peloritano. Responsabile del progetto è il Professore di Diritto Costituzionale e Pubblico Luca Buscema, che ha moderato la presentazione del progetto svoltasi lo scorso 11 giugno presso l’Aula Campagna del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Progetto Mens Sana in Corpore Sano

Lo scopo del progetto consiste nell’organizzare eventi legati ai singoli sport, sollecitando l’attenzione dei partecipanti all’iniziativa nei riguardi sia dei profili tecnici, sia dei valori culturali, anche attraverso riferimenti letterari. Grazie allo sport sarà possibile condividere esperienze dirette che possano trasmettere, ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, importanti concetti come la formazione, la crescita, la maturazione, l’integrazione e la socialità. In questo contesto, la nostra società sportiva contribuirà mediante testimonianze rese da parte di dirigenti, allenatori e atleti. In particolare in tema dell’incontro dedicato al nostro sport avrà il titolo: La pallavolo, ciò che unisce magia e realtà.

Fazio: “Nostro impegno nella formazione tangibile”

“Siamo felici di prendere parte a questo progetto – dichiara il direttore generale del club giallo-blu Pietro Fazio – in quanto la nostra realtà dal 2004 si impegna sia in termini sportivi, ma anche nel sociale all’interno dell’ambito cittadino. Testimoniare attraverso i nostri dirigenti, tecnici e tesserati di come la pallavolo abbia contribuito alla crescita non soltanto sportiva, ma anche sociale, delle le nostre atlete per noi è motivo di orgoglio. Vedere le nostre giovani atlete allenarsi insieme al palazzetto è fondamentale in quanto ci fa comprendere l’importanza di contribuire alla crescita, in modo sano, degli adulti del domani. La scuola risulta determinante visto il suo ruolo formativo, che ben si può interfacciare con il nostro ambito aggregativo. I nostri istruttori sono dei laureati in Scienze Motorie e sono consapevoli della mission della nostra società, che si basa sulla crescita dell’individuo in parallelo a quella dell’atleta. Fra l’altro il nostro impegno nei confronti della formazione anche dei futuri istruttori è tangibile dalla convenzione che ci lega alla Facoltà di Scienze Motorie, circa il tirocinio che i laureandi possono svolgere presso di noi. In particolare ringrazio il professore Buscema per averci dato l’opportunità di partecipare a questa bella iniziativa e rappresentare, di conseguenza, il nostro sport”.