Mense scolastiche, Currò: "Tutto già risolto, all'Albino Luciani caso di disattenzione" - Tempostretto

L'assessore è intervenuto in quarta commissione per fare il punto: "La scuola ha già preso provvedimenti. Sugli altri istituti siamo sereni, aspettiamo solo il report finale"

MESSINA – L’assessore alle Politiche scolastiche, Pietro Currò, ha fatto il punto sulla situazione legata alla qualità del cibo nelle mense dei 21 istituti comprensivi cittadini, dopo le segnalazioni arrivate dalla scuola Albino Luciani. Un caso già praticamente risolto, sebbene si aspettino i dati ufficiali da parte del dipartimento.

Currò: “Situazione già risolta”

Currò, intervenuto in quarta commissione consiliare, ha ripercorso la vicenda e spiegato: “L’8 novembre una delegazione di famiglie della scuola Albino Luciani, accompagna dal consigliere Oteri, mi ha incontrato per alcune problematiche relative alla qualità del cibo dato ai figli alla mensa. Naturalmente ci siamo attivati immediatamente e abbiamo inviato una nota formale al dottore De Francesco, dirigente del dipartimento competente, per controllare e verificare la veridicità delle affermazioni, ed estendere i controlli a tutti gli istituti. La relazione non è ancora arrivata ma ci dicono che il problema sia stato già risolto”.

“All’Albino Luciano un caso di disattenzione”

“Ho costanti incontri con i dirigenti scolastici – ha poi concluso -, ora aspettiamo risposta scritta e ufficiale ma a livello informale non ci sono state altre lamentele sul cibo. Inoltre questo appalto scadrà il 31 dicembre, con le scuole vicine alla chiusura natalizia. Ma ripeto: la situazione è tranquilla, non ci sono né proteste né lamentele. Quello dell’Albino Luciani è stato un caso di disattenzione e sono stati già presi provvedimenti da parte della scuola”.