Il Mercato torna sul viale Giostra anche il 7 e l’8 dicembre

L'ordinanza del Comune per la festa dell'Immacolata

In principio era solo a Ferragosto, poi anche per il 1° e 2 novembre, adesso pure per l’Immacolata. Il Mercato di Giostra torna… sul viale Giostra per due giorni, il 7 e l’8 dicembre.

Il Comune di Messina ha ufficializzato lo spostamento temporaneo in seguito alla richiesta avanzata dal Dipartimento Servizi alle Imprese in occasione della celebrazione della Festività dell’Immacolata.

Nella carreggiata centrale

Il mercato sarà allestito per entrambe le giornate, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025, e occuperà la carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato, che attira tradizionalmente un gran numero di cittadini, è stata disposta l’adozione di provvedimenti viari a interdire sia la sosta sia il transito veicolare nel tratto interessato. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 7 del 7 dicembre fino alle ore 22 dell’8 dicembre 2025.

I divieti di sosta e le modifiche viarie

La principale limitazione imposta è il divieto di transito veicolare nella carreggiata centrale di viale Giostra, con l’installazione di barriere per la chiusura al traffico.

Contestualmente, per garantire lo spazio necessario all’allestimento e alla fruizione del mercato, verrà istituito il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione coatta ambo i lati della carreggiata centrale del viale Giostra, tra via Garibaldi e viale della Libertà, sul lato nord e sud della complanare sud del viale Giostra, nello stesso tratto.

Inoltre, l’ordinanza prevede una modifica temporanea all’intersezione con via Garibaldi, consentendo le direzioni sinistra, diritto e destra ai veicoli provenienti dalla complanare nord del viale Giostra (direzione mare-monte), con la conseguente modifica dell’impianto semaforico.

