 "Merce sul marciapiede impedisce il passaggio dei pedoni"

“Merce sul marciapiede impedisce il passaggio dei pedoni”

Segnalazione WhatsApp

“Merce sul marciapiede impedisce il passaggio dei pedoni”

giovedì 14 Agosto 2025 - 12:18

Il Codice della Strada vieta l'occupazione ad ogni titolo del marciapiede senza lasciare uno spazio di transito ai pedoni

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Marciapiede occupato dalla merce di un supermercato in città. Impossibile per i pedoni passare. Ci sarà una soluzione?”.

Non sappiamo se il supermercato in questione abbia il permesso per l’occupazione del suolo pubblico. Se non ce l’avesse non potrebbe tenere nulla sul marciapiede. Ma in ogni caso, qualora ce l’avesse, e non abbiamo motivi per dubitarne, l’art. 20 del Codice della strada prevede che l’occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Tale prescrizione non risulta sia rispettata nel caso in questione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti
Messina Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED