Messa al Duomo per Papa Francesco con “l’intera Chiesa di Messina”

L'appuntamento è giovedì 24 aprile in Cattedrale. Oggi in preghiera la Comunità di Sant'Egidio

MESSINA – “Fino a mercoledì 23 ciascuna comunità ecclesiale elevi preghiere di suffragio per il Santo Padre in forma comunitaria e individuale”. La Diocesi di Messina invita a pregare per Papa Francesco.



Questa la comunicazione: “L’Eucaristia, che sarà celebrata nel rispetto delle norme liturgiche e le preghiere che saranno offerte, siano espressione della piena comunione che tutti unisce in questo momento di dolore per tutta la Chiesa. Giovedì 24, alle 18.30, si convergerà nella Basilica Cattedrale per la S. Messa che l’arcivescovo Giovanni Accolla presiederà, concelebrata dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e da tutti i sacerdoti. In quell’occasione è l’intera Chiesa di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela che è convocata attorno al proprio pastore per innalzare al Signore Dio la preghiera ed esprimere la gratitudine per il suo magistero e per la sua vita offerta a Cristo, alla Chiesa, alle donne e agli uomini di questo tempo. Pertanto, ogni attività nelle singole comunità ecclesiali – parrocchie, rettorie, cappellanie, istituti religiosi – è sospesa. L’unica celebrazione sarà in Cattedrale”.

Nel frattempo, la Comunità di Sant’Egidio “si unisce al dolore della Chiesa tutta, di tutte le religioni e dei tanti amici di Papa Francesco, che oggi vogliamo accompagnare nella preghiera. Papa Francesco lascia una luce e una traccia profonda di simpatia tra popoli e religioni, avendo praticato con perseveranza il dialogo tra diversi e la carità”.

Sant’ Egidio, raccogliendo l’invito del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), stasera alle 19:30 pregherà a Messina per il Papa presso la chiesa di San Giuseppe, in Via Cesare Battisti 109.

Presiederà la preghiera monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare della Diocesi di Messina Lipari e Santa Lucia del Mela.

