 Messina 1ª in Sicilia e 30ª tra le città italiane per numero di imprese attive nel divertimento

Messina 1ª in Sicilia e 30ª tra le città italiane per numero di imprese attive nel divertimento

Redazione

Messina 1ª in Sicilia e 30ª tra le città italiane per numero di imprese attive nel divertimento

sabato 06 Settembre 2025 - 06:30

La classifica del Sole 24 Ore

Secondo la nuova classifica del Sole 24 Ore, basata sui dati ufficiali di Movimprese (Unioncamere-Infocamere) aggiornati al 30 giugno 2025, Messina si posiziona al 30° posto su 105 città italiane (e prima in Sicilia) per numero di imprese attive nel settore del divertimento.

Nel settore divertimento le imprese attive sono 503.

“Questo successo non è casuale – dice il sindaco Federico Basile -: la strategia di “Messina città degli eventi e della musica” che abbiamo portato avanti come amministrazione sta portando i suoi frutti. Stiamo costruendo una città sempre più viva, reattiva, in continua trasformazione. Non parliamo solo di locali notturni, ma di tutto un ecosistema che abbraccia eventi, attrazioni turistiche, esperienze all’aperto, cultura e intrattenimento. Messina si conferma così un punto di riferimento per chi vuole divertirsi e vivere pienamente la propria città. Grazie a tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro creatività, contribuiscono a rendere Messina una città sempre più attrattiva, dinamica e ricca di opportunità per tutti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina. Navigare senza barriere: due giornate con “Lo Spirito di Stella”
S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina
Riprende l’attività di Benefit, “si possono donare vestiti in buone condizioni”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED