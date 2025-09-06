Messina 1ª in Sicilia e 30ª tra le città italiane per numero di imprese attive nel divertimento

La classifica del Sole 24 Ore

Secondo la nuova classifica del Sole 24 Ore, basata sui dati ufficiali di Movimprese (Unioncamere-Infocamere) aggiornati al 30 giugno 2025, Messina si posiziona al 30° posto su 105 città italiane (e prima in Sicilia) per numero di imprese attive nel settore del divertimento.

Nel settore divertimento le imprese attive sono 503.

“Questo successo non è casuale – dice il sindaco Federico Basile -: la strategia di “Messina città degli eventi e della musica” che abbiamo portato avanti come amministrazione sta portando i suoi frutti. Stiamo costruendo una città sempre più viva, reattiva, in continua trasformazione. Non parliamo solo di locali notturni, ma di tutto un ecosistema che abbraccia eventi, attrazioni turistiche, esperienze all’aperto, cultura e intrattenimento. Messina si conferma così un punto di riferimento per chi vuole divertirsi e vivere pienamente la propria città. Grazie a tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro creatività, contribuiscono a rendere Messina una città sempre più attrattiva, dinamica e ricca di opportunità per tutti”.