"Messina 2030-green events", al via i corsi di formazione di ambasciatori socio-ambientali - Tempostretto

L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole cittadine aderenti al progetto, sarà presentata al Comune insieme alle Partecipate

MESSINA – Domani, venerdì, alle 9, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, saranno avviati i corsi di formazione per gli ambasciatori socio-ambientali, nell’ambito del progetto “Messina 2030 – Green Events”. All’appuntamento, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte il provveditore agli studi di Messina e i presidenti delle società partecipate, firmatari il 15 febbraio scorso del protocollo di intesa finalizzato a promuovere la cultura dello sviluppo ecosostenibile attraverso una strategia di azione congiunta tra l’ente Comune, le partecipate Amam, MessinaServizi Bene comune, Messina Social city e Atm SpA, e l’Ufficio Scolastico di Messina.

A seguire si terrà la prima lezione, a cura di Amam e Messina Social City, cui prenderanno parte gli studenti degli istituti scolastici cittadini che hanno aderito ai percorsi formativi quali, IIS G. Minutoli, IIS Antonello, liceo La Farina-Basile, liceo F. Bisazza, IIS Verona Trento, liceo Maurolico, liceo Seguenza, Ites A.M. Jaci, Ittl Caio Duilio. Obiettivo dei corsi di formazione è incentivare e sensibilizzare i giovani all’educazione e al rispetto socio-ambientale per migliorare la città e di conseguenza il Pianeta, rendendoli parte attiva, partecipi e attori, della promozione e dello sviluppo ecosostenibile attraverso adeguati strumenti, azioni di informazione e comunicazione mirata. Il programma di formazione proseguirà venerdì 21, dalle 9 alle 13, nella sala Meta di Atm, con il corso a cura dell’Azienda trasporti Messina e della Società MessinaServizi Bene comune.