Messina. 23mila euro di sanzioni per guida con patente revocata e priva di assicurazione - Tempostretto

Sprovvisto pure di revisione, il veicolo è stato sequestrato e la conducente dovrà pagare una cifra notevole

MESSINA – Accumula più di ventitremila euro di sanzioni per guida con patente revocata, senza assicurazione e con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. E in più sprovvisto di revisione. Nei bilanci periodici dell’attività dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Messina, con l’impegno in strada delle Volanti, la sanzione è stata comminata a una 53enne originaria di Milazzo, alla quale è stato sequestrato il veicolo.

Per la precisione, sono state contestate sanzioni alla donna per un ammontare totale di 23.426 euro. Sono stati, inoltre, intensificati i controlli a piedi, da parte della polizia, nelle aree a maggiore densità criminale della città e moltiplicate le vigilanze dinamiche e i posti di controllo su strada, che hanno portato nelle ultime due settimane al contestuale controllo di 2.975 persone e 1.188 autovetture. In questo ambito, sono state elevate 31 sanzioni ai sensi del Codice della srada, delle quali 7 corredate dal sequestro amministrativo del relativo mezzo

