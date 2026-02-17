Messina. 33 milioni per strade, arredo urbano e piazze senza barriere architettoniche

Il Comune primo in graduatoria regionale: finanziati tutti i progetti presentati

Quattro programmi di rigenerazione urbana finanziati per un totale di 33 milioni e 200mila euro. La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria della ripartizione del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021/2027 e il Comune di Messina è al primo posto.

Gli interventi previsti nei quartieri

Il piano di investimenti si articola su diverse linee di intervento che mirano a cambiare il volto di strade e spazi pubblici della città. Nello specifico, i fondi saranno destinati alla manutenzione straordinaria del manto stradale, ma anche a una profonda riqualificazione urbana che riguarderà le piazze e le aree di aggregazione.

Un punto centrale del programma è rappresentato dall’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere i quartieri più accessibili e vivibili per tutti i cittadini. Non si tratterà dunque solo di asfalto, ma di una visione integrata volta a migliorare il decoro e la funzionalità degli spazi comuni.

«Non si tratta di un semplice annuncio, ma di una promessa mantenuta: la programmazione e la credibilità amministrativa fanno la differenza», dice il sindaco Federico Basile. «Avevamo annunciato nella conferenza stampa dello scorso 2 maggio un piano concreto, completo di progetti esecutivi già pronti, e oggi quelle risorse sono realtà. Grazie agli uffici comunali per il grande lavoro svolto, che ha garantito la perfetta coerenza con i requisiti di bando e ha permesso a Messina di posizionarsi prima in graduatoria complessiva».