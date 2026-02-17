Viale Italia, cade un grosso ramo alla fermata dei bus Atm VIDEO

A Messina è allerta gialla: il Comune attiva il Coc

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Viale Italia, un grosso ramo è caduto alla fermata dei bus Atm. Il maltempo degli ultimi giorni continua a far registrare danni alle alberature della città. L’area sulla circonvallazione è stata transennata in attesa della rimozione del materiale.

Attivato il Coc

Oggi a Messina è stata diramata l’allerta gialla. Il Comune, con l’assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli, ha attivato il Coc. I cittadini possono contattare il numero di telefono 09022866 per fare segnalazioni o richiedere l’intervento della Protezione civile comunale. Inoltre restano chiuse fino al 18 febbraio Villa Mazzini, per interventi su alberi a rischio schianto, e il Gran Camposanto.

Stamattina gli operatori della Protezione Civile sono stati impegnati a Santa Margherita per un allagamento.