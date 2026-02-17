 Viale Italia, cade un grosso ramo alla fermata dei bus Atm VIDEO

Viale Italia, cade un grosso ramo alla fermata dei bus Atm VIDEO

Silvia De Domenico

Viale Italia, cade un grosso ramo alla fermata dei bus Atm VIDEO

martedì 17 Febbraio 2026 - 13:30

A Messina è allerta gialla: il Comune attiva il Coc

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Viale Italia, un grosso ramo è caduto alla fermata dei bus Atm. Il maltempo degli ultimi giorni continua a far registrare danni alle alberature della città. L’area sulla circonvallazione è stata transennata in attesa della rimozione del materiale.

viale Italia crollo ramo

Attivato il Coc

Oggi a Messina è stata diramata l’allerta gialla. Il Comune, con l’assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli, ha attivato il Coc. I cittadini possono contattare il numero di telefono 09022866 per fare segnalazioni o richiedere l’intervento della Protezione civile comunale. Inoltre restano chiuse fino al 18 febbraio Villa Mazzini, per interventi su alberi a rischio schianto, e il Gran Camposanto.

viale Italia crollo ramo

Stamattina gli operatori della Protezione Civile sono stati impegnati a Santa Margherita per un allagamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Ciclone Harry, “cronaca di un disastro annunciato nel litorale ionico”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED