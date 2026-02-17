 Asilo di Sperone Serri, lavori finiti. Iscrizioni dal prossimo anno scolastico

Redazione

martedì 17 Febbraio 2026 - 13:15

Strutture moderne, sostenibili e funzionali per l’infanzia

Ingresso, due aule per laboratori didattici, dormitorio, area per attività comuni, ufficio didattico, servizi igienici, cucina, dispensa, spogliatoio e vari locali tecnici e di servizio. E’ il nuovo asilo di Sperone Serri, i cui lavori sono stati conclusi e consegnati stamani alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, della ditta aggiudicataria Co.Ant. srl e dei tecnici comunali.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina “FSC 2014-2020”, con un importo a base d’asta per i lavori di 572mila euro.

La struttura ha una superficie lorda di circa 270 metri quadri. Nella progettazione sono stati rispettati i nuovi standard strutturali e organizzativi, sia in termini di distribuzione degli spazi sia di funzionalità. L’edificio è dotato di impianti moderni e sostenibili, tra cui climatizzazione ad alta efficienza, impianti solari termici a bassa temperatura, pannelli fotovoltaici e un sistema idrico con recupero delle acque meteoriche, utilizzate per innaffiare il giardino e per rifornire i servizi igienici.

“Una scuola dell’infanzia all’avanguardia – ha dichiarato il sindaco Basile – realizzata con i più moderni sistemi impiantistici ad alta sostenibilità, che coniugano sicurezza, funzionalità e rispetto dell’ambiente. L’offerta di edifici scolastici continua a crescere, sia in termini di quantità sia di qualità, rispondendo alle esigenze del territorio, sia in centro che in periferia. Questa Amministrazione, a partire dal 2018, ha realizzato una programmazione capillare per dotare la città di scuole moderne, sicure e funzionali, i cui benefici continueranno a vedersi nei prossimi anni”.

