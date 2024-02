Messina. Dal precariato alla stabilità: 39 agenti della Polizia municipale a tempo indeterminato

Oggi la firma del contratto. Poi ci sarà un concorso per altri 120 posti

Messina. Erano stati assunti a tempo determinato con le risorse del decreto Sicurezza, oggi diventano a tempo indeterminato. 39 agenti della Polizia Municipale hanno firmato il contratto che li fa entrare nella squadra del Comune di Messina. “A loro – dice il sindaco Federico Basile – ho rivolto un saluto con l’augurio di una carriera professionale ricca di soddisfazioni, ricordando che il loro servizio è fondamentale ed indispensabile per il cambiamento che la città sta vivendo”. La prossima fase prevede un concorso per altri 120 posti.

“L’assunzione a tempo indeterminato di questi agenti rappresenta non solo una stabilità lavorativa per loro ma anche un segnale dell’impegno nel garantire un servizio pubblico efficiente e di qualità ai cittadini”, promette il sindaco. Il tutto in una fase in cui non sono mancate le polemiche e le critiche su una presenza non incisiva in città.

Sottolinea Basile: “Con il concorso per altri 120 posti, non solo amplieremo le le risorse umane, a disposizione per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, ma offriremo anche opportunità di lavoro stabile a un numero significativo di persone, contribuendo così alla crescita economica e sociale della città”.

