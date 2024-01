“Niente panico per le dimissioni di Cannavò, la polizia municipale avrà 120 agenti in più” VIDEO

Il sindaco di Messina rassicura: "Con il concorso avremo un nuovo comandante e abbiamo avviato una verifica su chi può svolgere il servizio in strada"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non faccio autocritica sulla gestione della polizia municipale. Ragioni personali portano via il comandante della polizia municipale Maurizio Cannavò ma il progetto va avanti. I prossimi 15-20 giorni saranno impiegati per bandire il concorso per il comandante e poi ci saranno i 100 nuovi poliziotti municipali da selezionare”. Federico Basile getta acqua sul fuoco. Il sindaco nega che la gestione politica della polizia municipale sia un problema.

Mette in evidenza il primo cittadino: “Grazie al decreto sicurezza, selezioneremo altri 15 o 20 agenti in più nel 2024. In più, va avanti la verifica interna di chi può svolgere il servizio in strada. Sono convinto che, nel 2024, il Corpo della polizia municipale ne uscirà rafforzato”.

