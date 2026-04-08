Messina, 400 kg di pesce in viaggio senza bolle

Pesce spada e tonno non tracciati sequestrati dalla Gdf mentre venivano trasportati

Messina – Tre furgoni frigo trasportavano pesce non tracciato. Lo hanno scoperto ii finanzieri della stazione navale di Messina che hanno sequestrato i tre carichi, 400 kg in totale.

Pesce non tracciato

I finanzieri monitoravano i mezzi di trasporto in viaggio lungo la costa proprio nell’ambito di un servizio specifico contro il commercio illecito di prodotti ittici. Hanno quindi fermato i tre furgoni, controllando cosa ci fosse dentro. In tutti e tre erano trasportati tonno, pesce spada, boga e saraghi senza alcuna documentazione necessaria ad attestarne la tracciabilità.

Prodotto donato alle mense di carità

Dopo il sequestro il prodotto è stato controllato dall’Asp poi la parte idonea al consumo è stata donata agli enti caritatevoli operanti nella città di Messina, il resto andrà smaltito come rifiuto organico. I tre responsabili delle violazioni sono stati sanzionati per 4500 euro totali.