 Messina, 400 kg di pesce in viaggio senza bolle

Messina, 400 kg di pesce in viaggio senza bolle

Alessandra Serio

Messina, 400 kg di pesce in viaggio senza bolle

mercoledì 08 Aprile 2026 - 17:20

Pesce spada e tonno non tracciati sequestrati dalla Gdf mentre venivano trasportati

Messina – Tre furgoni frigo trasportavano pesce non tracciato. Lo hanno scoperto ii finanzieri della stazione navale di Messina che hanno sequestrato i tre carichi, 400 kg in totale.

Pesce non tracciato

I finanzieri monitoravano i mezzi di trasporto in viaggio lungo la costa proprio nell’ambito di un servizio specifico contro il commercio illecito di prodotti ittici. Hanno quindi fermato i tre furgoni, controllando cosa ci fosse dentro. In tutti e tre erano trasportati tonno, pesce spada, boga e saraghi senza alcuna documentazione necessaria ad attestarne la tracciabilità.

Prodotto donato alle mense di carità

Dopo il sequestro il prodotto è stato controllato dall’Asp poi la parte idonea al consumo è stata donata agli enti caritatevoli operanti nella città di Messina, il resto andrà smaltito come rifiuto organico. I tre responsabili delle violazioni sono stati sanzionati per 4500 euro totali.

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