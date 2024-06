E' stato colpito da un motorino guidato da un postino

Stava attraversando la strada in via Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con via Legnano, quand’è stato centrato sulla carreggiata in direzione centro città da un motorino guidato da un postino.

Un 86enne messinese è stato portato d’urgenza al Policlinico di Messina.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale.