Messina. 87enne investito in via La Farina, il conducente si è presentato in caserma - Tempostretto

A suo carico ipotesi di reato di lesioni personali stradali gravissime aggravate dalla fuga

Si è presentato in caserma della polizia municipale, nella tarda serata di ieri, il conducente dell’auto che sabato mattina aveva investito un 87enne in via La Farina all’incrocio con via San Cosimo.

E’ un 48enne italiano, G. C., che è stato portato negli uffici della sezione Infortunistica ove si è proceduto a suo carico per i reati di lesioni personali stradali gravissime aggravate dalla fuga.

La sezione Infortunistica, grazie ai rilievi, all’ascolto dei testimoni e alle immagini della videosorveglianza, era già risalita all’auto, che ora è stata sequestrata.

Le condizioni del pedone sono ancora molto gravi.