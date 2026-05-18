 Messina. A correre sui colli in moto, scattano le multe

Messina. A correre sui colli in moto, scattano le multe

Alessandra Serio

Messina. A correre sui colli in moto, scattano le multe

lunedì 18 Maggio 2026 - 10:02

Sequestrate le moto selvagge sui colli Sarrizzo durante i controlli interforze

Giro di vite delle forze dell’Ordine sui colli cittadini dove, con l’arrivo della bella stagione, nel fine settimana tornano le quattro ruote selvagge. Così sono scattati i servizi straordinari di pattugliamento nelle aree della dorsale peloritana, tra i villaggi collinari, i colli Sarrizzo, Castanea e i boschi limitrofi.

Moto selvagge, le multe

Lo scorso fine settimana i controlli effettuati congiuntamente da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno passato in rassegna 77 persone, 42 auto e 18 autoveicoli. Il bilancio finale è di 4 motociclisti sanzionati, ai quali è stato sequestrato il veicolo.

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