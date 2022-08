Messina. A Ferragosto musica consentita fino alle 5 del mattino - Tempostretto

Accolta la richiesta del consigliere comunale Dario Zante

«Esprimo grande soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’amministrazione, che ringrazio, della mia richiesta per una deroga sull’ordinanza che regolamenta la diffusione sonora nelle ore notturne per la notte di Ferragosto e sposta il termine alle ore 5″.

Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Dario Zante (Ora Sicilia).

“Dopo aver partecipato al tavolo tecnico con imprenditori, gestori di locali del litorale cittadino e vari rappresentanti di categoria, ho colto il forte bisogno di una modifica rispetto a quanto era stato precedentemente determinato dall’amministrazione. Ringrazio il sindaco Basile e l’assessore Musolino per la risposta celere e positiva: dialogo, collaborazione e buon senso servono sempre. La mia richiesta, peraltro, non si ferma alla sola revisione oraria, ma interessa anche l’incremento della mobilità sostenibile – bus elettrici e tram -, così da collegare in maniera del tutto sicura l’intero litorale messinese con il centro città. Com’è ovvio, quella di Ferragosto è una notte speciale che interessa tantissimi giovani: chi amministra, pertanto, deve essere in grado di creare le condizioni per un divertimento prolungato e sicuro. Resto convinto, infine, che sarà una nottata in cui i cittadini messinesi mostreranno rispetto delle regole e sapranno apprezzare le iniziative intraprese da giunta e Consiglio».

