Messina. A piazza Unione Europea torna il mercato dei libri usati - Tempostretto

In via sperimentale solo fino a martedì 13 settembre

In Piazza Unione Europea ritorna in via sperimentale il mercatino del libro usato fino a martedì 13 settembre.

“Ieri abbiamo approvato con una delibera di giunta questa iniziativa – dice il sindaco Federico Basile – nata dall’incontro con il presidente della Consulta provinciale degli Studenti, Fabrizio Sbilordo, e dalla rappresentante d’istituto del liceo Maurolico, Chiara Piccolo. Un momento che ci riporta indietro nel tempo e che ha come obiettivo la condivisione e lo scambio di libri usati il cui valore spesso viene dimenticato. Inoltre, diamo una seconda vita ai nostri libri e, nello stesso tempo, aiutiamo l’ambiente favorendo il riciclo e riducendo lo spreco di carta”.