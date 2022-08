A proposito di ombrelloni "segnaposto". Qui siamo a Santo Saba - Tempostretto

Un comportante arrogante e maleducato che non si può e non si deve tollerare. Il Comune intervenga presto come già fatto due anni fa

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “A proposito di ombrelloni lasciati come segnaposto in spiaggia. Questa è la spiaggia di Santo Saba”.

Questa ulteriore immagine dimostra, ove ce ne fosse bisogno, quanto sia diffusa nel litorale messinese l’incivile abitudine di lasciare gli ombrelloni per occupare illecitamente il posto in spiaggia. Questa domenica mattina abbiamo parlato di S.Agata. Ora Santo Santo Saba ma indicazioni simili vendono anche da Acqualadroni e altre località di mare. E’ un comportamento arrogante e maleducato che non può e non deve essere tollerato. Non resta che sollecitare, ancora una volta, l’intervento del Comune al fine di riportare la legalità e il rispetto verso i diritti di tutti.