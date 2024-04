Messina. Abbandona i rifiuti in strada, viene ripreso dalle telecamere e multato

Comune e Messina Servizi hanno lanciato la campagna #machitelofafare

E’ stato ripreso mentre abbandonava i rifiuti per strada ben due volte a distanza di pochi minuti.

Il tutto a pochi metri da casa sua, in via Puntale Arena, “dimostrando – dice il sindaco Federico Basile – una mancanza di rispetto non solo per la città e l’ambiente in generale, ma anche per il proprio quartiere di residenza. L’abbandono dei rifiuti è reato e danneggia tutti. I cittadini che sono stati beccati nei video sono stati già sanzionati”.

Comune e Messina Servizi hanno lanciato la campagna #machitelofafare, ricordando che i trasgressori rischiano ammenda da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi, e arresto nel caso in cui ad abbandonare rifiuti siano titolari di imprese o enti.