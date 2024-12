Messina. Abbracci d’arte, il Natale della III Municipalità

Inizia oggi la rassegna curata da Coro Lirico Siciliano e D’aRteventi. Soddisfatto il presidente Cacciotto, mentre prende le distanze il consigliere Signorino

MESSINA – Inizia oggi la rassegna natalizia promossa dal Coro Lirico Siciliano e D’aRteventi, che ne cura la direzione artistica e il coordinamento, con la sinergia della Terza Municipalità. Forte il coinvolgimento sociale con il coinvolgimente del carcere di Gazzi e della Lelat. Il programma inizia stasera a Camaro Superiore.



Spiega il presidente Alessandro Cacciotto, di Fratelli d’Italia: “La rassegna nasce dall’avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche emanato dal Comune di Messina. Un progetto che mira ad avviare sinergie e collaborazioni con le realtà territoriali per un coinvolgimento attivo attraverso le varie forme dello spettacolo delle varie fasce di popolazione per un messaggio di cittadinanza viva e di inclusione eterogena con un focus particolareggiato verso gli anziani, i bambini, gli adolescenti e i soggetti a rischio di esclusione. A chiedere la collaborazione della Terza Municipalità è stata l’Associazione Coro Lirico Siciliano che, con il coordinamento di D’aRteventi, ha realizzato un cartellone di spettacoli di assoluto pregio. Un programma di attività musicali, teatrali, danzanti e di laboratorio frutto di una concertazione con la Municipalità”.

Aggiunge Cacciotto: “La scelta dell’avviso pubblico diramato dall’amministrazione comunale corrisponde a quel decentramento tanto richiesto dagli organismi decentrati e che si auspica di raggiungere anche in altri settori, diversi dal Natale. Mi sento di ringraziare il Coro Lirico Siciliano, con D’aRteventi, sia per aver scelto la Terza Municipalità, sia per essere stata l’unica associazione a chiedere collaborazione nella redazione del cartellone.

Il consigliere Signorino ha preso le distanze: “Non siamo stati davvero coinvolti”

Perplesso solo il consigliere della III Municipalità, Nunzio Signorino, della Democrazia Cristiana: “Mi sono astenuto sulla delibera perché non condivido il metodo adottato. Il progetto promosso dal Coro Lirico Siciliano prevede un totale coinvolgimento del territorio e in particolare delle sedi istituzionali presenti nei quartieri prescelti. Nel progetto si legge espressamente che sarebbero state effettuate riunioni con la Circoscrizione al fine di valutare assieme gli indirizzi deliberativi del Consiglio. Bene, di tutto questo non c’è stata traccia, in quanto solo una volta ci si è riuniti. E il relativo calendario degli eventi era stato già programmato, non rispettando la scelta delle location volute dal Consiglio circoscrizionale”.





Il Natale della III Municipalità

08 dicembre – ore 19

Parrocchia “S. Maria Incoronata” Camaro Superiore (nella foto)

“Suites Di Natale” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

09 dicembre – ore 12

Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” – Bisconte

Laboratori di canto “Dal respiro all’In-canto” a cura del Coro di voci bianche “Note colorate”.

10 dicembre – ore 14

Carcere di Gazzi

Laboratorio performativo di danza a cura di “Studio Danza”.

11 dicembre – ore 10

Istituto Comprensivo “Albino Luciani” Fondo Fucile

“I tre moschettieri” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

11 dicembre – ore 14

Istituto Scolastico “Nino Ferrau” Villaggio Aldisio

“La Bella e la Bestia a cura della Compagnia Il Cuore d’Argante

12 dicembre – ore 14

Carcere di Gazzi

Laboratorio performativo di teatro “Il nostro Natale” a cura della Compagnia Il Cuore d’Argante

12 dicembre – ore 19:30

Parrocchia “Santa Maria della Consolazione” Villaggio Santo

“Canzoni Italiane D’amore” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

14 dicembre – ore 10

L.E.L.A.T. – LEGA LOTTA AIDS TOSSICODIPENDENZA

ArTerapia a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

16 dicembre – ore 12

Istituto Superiore “G. Minutoli” – Plesso S. Quasimodo

“Mind Power Hip Hop “a cura di Studio Danza”

23 dicembre – ore 20:30

Parrocchia “Maria Regina degli Apostoli” – Gescal

“L’Anno Che verrà”

Lucio Dalla Tribute

Con la partecipazione di Pierdavide Carone

Insieme al “Coro Lirico Siciliano” e l’ensemble orchestrale in residence

Messina, 07.12.2024

