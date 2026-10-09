Messina. Abc scende in piazza in favore dei bimbi ricoverati

L'associazione, che opera da 16 anni, sarà a piazza Cairoli nel weekend

Sabato 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 11 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 a Piazza Cairoli, a Messina, tornano le Giornate in Piazza di Abc Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato messinese che da diciassette anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati presso il Policlinico di Messina. La “Giornata in Piazza” vedrà i volontari impegnati nella consegna di piantine in cambio di un contributo economico, finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla realizzazione di progetti per migliorare gli ambienti e la permanenza dei piccoli ricoverati nei Reparti Pediatrici del nosocomio messinese.

L’attività dell’Associazione Abc è ormai conosciuta in tutta la città grazie tanti progetti realizzati nel corso degli anni con l’obiettivo di rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e a misura di bambino. Tra gli interventi realizzati figurano la ristrutturazione degli ascensori dei reparti pediatrici del Policlinico, l’acquisto di poltrone letto per le mamme ricoverate insieme ai propri bambini, la realizzazione di una cucina attrezzata e di sale giochi. Tutti questi interventi si inseriscono in un più ampio progetto di umanizzazione dei reparti pediatrici, volto a trasformare gli spazi dell’ospedale in luoghi capaci di trasmettere serenità, colore e familiarità.

Nell’ambito di questo percorso, realizzato con la collaborazione di Ospedali Dipinti, la sala d’attesa della Neuropsichiatria Infantile è diventata l’“Isola del Sorriso”, uno scenario fantastico fatto di palme, spiagge e atmosfere marine, arricchito dalla presenza del pilone, un richiamo alla nostra città che rende l’Isola del Sorriso non soltanto uno spazio di fantasia, ma anche un luogo profondamente legato al territorio e alla sua identità; il reparto di Pediatria ha visto la realizzazione de “Il Mare in corsia”, che porta tra le corsie sirene, simpatici pesciolini, tesori e la mascotte Benny in versione sub, e lo stesso tema accompagna anche il Pronto Soccorso Pediatrico, dove gli spazi sono stati allestiti come un vero e proprio acquario, con immagini e scenari ispirati al mondo sottomarino, pensati per rendere più accogliente e rassicurante l’attesa e il percorso di cura dei bambini.

Quest’anno Abc rinnova il proprio impegno con un nuovo importante progetto dedicato alla Cardiologia Pediatrica, per la realizzazione del quale, potrà contare sulla preziosa collaborazione di Lelio Bonaccorso, noto fumettista e illustratore messinese, che ha scelto di mettere la propria creatività e il proprio talento a disposizione dell’Associazione. E proprio Lelio Bonaccorso sarà presente durante le Giornate in Piazza, pronto a incontrare il pubblico e a regalare ai presenti un laboratorio creativo dal titolo Come creare un personaggio e la sua storia, un workshop durante il quale accompagnerà i partecipanti alla scoperta del processo creativo che porta alla nascita di un personaggio e della sua storia, attraverso il disegno, la fantasia e la narrazione.

Infine, domenica un altro importante appuntamento farà da cornice alla Giornata in Pizza di Abc: “Una Manovra per la Vita”, una manifestazione di educazione sanitaria che ogni anno la Simeup, Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica, propone in oltre 100 piazze italiane contemporaneamente. Istruttori qualificati, secondo le linee guida dell’American Heart Association, insegnano a mamme, papà e a tutti i partecipanti come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in un bambino o in un lattante, una situazione di emergenza che può mettere seriamente a rischio la vita. Il Centro di Formazione Simeup della provincia di Messina, coordinato dal prof. Franco De Luca ed il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica, Alessandro Arco, esprimono la propria soddisfazione nel poter organizzare questo evento in sinergia con l”associazione Abc Amici dei Bimbi in Corsia.