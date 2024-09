Messina, acqua contaminata al residence Parco Rosa per 66 famiglie

Analisi in corso e verifiche da parte di Amam. "Non la utilizziamo dai primi di settembre", dice un condomino

MESSINA – Contaminazione delle acque al residence Parco Rosa nel Vico San Cosimo n. 69, a Provinciale. Un problema per 7 palazzine con 66 famiglie con bambini e anziani. Le acque sono state analizzate ed stata confermata la loro “non conformità”. L’amministratore del condominio è a stretto contatto con l’Amam e i tecnici della società hanno fatto i prelievi. I valori registrati nelle analisi risultano tali da rendere inutilizzabile l’acqua. Spiega un condomino: “Dai primi di settembre non la utilizziamo nemmeno per motivi igienici. Quando mi sono reso che l’acqua era maleodorante, oltre che né limpida né trasparente, ho convinto l’amministratore a procedere con le analisi. Può immaginare in che condizioni siamo. Andiamo alla ricerca delle fontanelle pubbliche. Io mi sono spostato nella casa al mare. E chi non può trasferirsi?”.

“Stiamo monitorando, abbiamo fatto tutte le analisi e le ripeteremo lunedì”, ci fa sapere la presidente di Amam, Loredana Bonasera.

