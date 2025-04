Messina. Addio a Lino Santoro, il suo storico bar aveva chiuso nel 2024

Non aveva nascosto la sua malattia ma coltivava nuovi progetti imprenditoriali

MESSINA – È morto Lino Santoro Amante, all’età di 49 anni. Quando aveva chiuso lo storico bar Santoro, a Piazza Cairoli, dopo 112 anni d’attività, aveva parlato anche ai microfoni di Tempostretto della sua malattia oncologica. Con il fratello Orazio, nell’ottobre 2024, ha deciso di “chiudere la parentesi di una gloriosa attività commerciale che ha fatto, è il caso di dirlo, la storia di Messina. Alcuni fattori contingenti hanno spinto gli imprenditori messinesi a mettere un punto e dedicarsi ad altro”, avevano spiegato.

“Una scelta dolorosa, ripensando ai sacrifici della nostra famiglia – avevno aggiunto Orazio e Lino Santoro Amante – ma necessaria. In questo momento desideriamo rivolgere lo sguardo indietro, quando Messina era un’altra città e piazza Cairoli era il cuore pulsante. Un pensiero va ai nostri genitori e ai nostri nonni che hanno dato vita a questa importante attività commerciale. Per noi il 27 ottobre 2024 segna la data di una fine e, allo stesso tempo, di un nuovo inizio. Saremo impegnati in un altro percorso imprenditoriale. Desideriamo ringraziare quanti hanno lavorato con noi in tutti questi anni e chi ci è stato realmente vicino. Francesco Barbera è una di queste persone, anzi l’unica, un genitore acquisito al quale non possiamo che esprimere la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto per la nostra famiglia. E poi ci piace ringraziare i messinesi, quelli che hanno reso importante il nostro Ritrovo, manifestando il loro apprezzamento”.

Negli anni, Lino Santoro ha anche ricoperto dei ruoli in Confcommercio ed è stato responsabile provinciale della Fipe, Federazione Italiana pubblici esercizi, di Messina.

Ai familiari le condoglianze di Tempostretto.

