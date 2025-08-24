Messina. Addio a Luciano Ordile, una vita nella Dc e all’Ars

È morto stanotte. Ha ricorperto importanti ruoli politici alla Regione siciliana e nelle istituzioni messinesi

MESSINA – È morto stanotte all’età di 88 anni Luciano Ordile. Era nato a Gesso nel 1937. Politico di lungo corso, dagli anni Settanta ai Novanta, è stato un importante dirigente della Democrazia cristiana.

È stato vicepresidente della Regione siciliana e dell’Assemblea regionale, presidente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, assessore regionale sia al Turismo sia agli Enti locali, presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro, assessore a Palazzo Zanca.

Diplomato geometra, Ordile si è dedicato molto al settore culturale ed era un elemento di spicco negli anni d’oro della Dc siciliana.

Foto dalla pagina Facebook di Antonio Perna, che lo ricorda così: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino e di condividere con lui non solo momenti pubblici, ma anche quelli più semplici e quotidiani. Ciò che davvero lo distingueva era la passione con cui si spendeva per la cultura, la scuola, i giovani. Credeva che la Sicilia potesse crescere solo se capace di custodire e valorizzare la propria storia, ed è stato tra i primi a battersi per dare forza all’assessorato ai Beni culturali, allora appena nato. Luciano era un uomo profondamente legato alla sua terra, alla sua comunità, alle sue radici”.

I funerali martedì 26 agosto al Duomo di Messina.