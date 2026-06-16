 Messina. Addio a Sergio "Pinnazza" Denaro, icona di Torre Faro

Messina. Addio a Sergio “Pinnazza” Denaro, icona di Torre Faro

Redazione

Messina. Addio a Sergio “Pinnazza” Denaro, icona di Torre Faro

martedì 16 Giugno 2026 - 11:20

Il ricordo del noto titolare della storica paninoteca

Messina piange la scomparsa di Sergio Denaro, figura storica e volto amato della vita cittadina, conosciuto da tutti come “Sergio Pinnazza”. Nato nel 1968 e cresciuto tra le vie della città dello Stretto, Denaro aveva completato il suo percorso accademico laureandosi in Economia e Commercio.

La sua eredità è legata indissolubilmente a Torre Faro. Per oltre un quarto di secolo, è stato l’anima de “La Pinnazza”, la rinomata paninoteca situata a pochi passi dal Lanternino. Con questa attività, Sergio aveva trasformato un semplice punto di ristoro in un vero e proprio luogo di aggregazione: agli inizi degli anni Duemila, in un’area ancora poco servita, ebbe l’intuizione di rendere celebre il panino con le braciole, un’autentica specialità che è diventata nel tempo un simbolo gastronomico messinese.

Oltre al suo impegno dietro il bancone, Sergio Denaro coltivava una profonda passione per il mondo dei motori, in particolare per i rally, disciplina nella quale si era distinto ottenendo riconoscimenti e vittorie. La sua perdita lascia un vuoto in chiunque lo abbia conosciuto, ricordandolo per la dedizione al proprio lavoro e per lo spirito pionieristico con cui ha animato le notti e le giornate a Torre Faro.

3 commenti

  1. Fabio 16 Giugno 2026 14:00

    RIP SERGIONE…grande persona

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    Reply
  2. pietro giglio 16 Giugno 2026 14:23

    che dispiacere, una persona estremamente garbata che faceva con amore il mestiere di ristoratore, a differenza di altri che si improvvisano. Mancherà a tutti

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    Reply
  3. Nunzio rosso 16 Giugno 2026 22:29

    Ciao Sergino amico mio

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    Reply

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