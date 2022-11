Messina, addio alla musicista Anna Laimo - Tempostretto

L'annuncio da parte del fratello Franco, consigliere della V Municipalità

“Anna purtroppo ci ha lasciati. Ha perso la battaglia più dura della sua vita ma adesso è in cielo con papà. Incredulo e addolorato lo comunico agli amici”. Con un post su Facebook l’ex consigliere della V Municipalità, Franco Laimo, annuncia la morte della sorella Anna, conosciuta musicista messinese, sulle orme del padre Franco, scomparso nel 2005.

Anna ha combattuto contro una brutta malattia e ha dedicato la sua vita alla sua grande passione, la musica, non solo in Sicilia, ma anche in Calabria ed in tutta Italia, collaborando con varie celebrità nazionali ed internazionali.

I funerali si terranno giovedì 1 dicembre nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, a San Licandro, alle ore 16.