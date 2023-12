Messina. Affidati quattro beni confiscati alla mafia - Tempostretto

Ecco le associazioni che si sono aggiudicate i beni

MESSINA – Sono stati affidati quattro beni confiscati alla mafia ad associazioni che ne hanno fatto richiesta. Una casa in via Mulino 1 a Bordonaro è stata assegnata all’Associazione Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro. Un’altra, in via Comunale Camaro 152, all’Associazione di volontariato Hope for you. Una casa in un condominio di via Pietro Castelli alla rete di studenti Erasmus Messina. Infine un negozio in via Catania all’associazione Hic et Nunc.