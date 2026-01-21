 Messina. Aggredisce la compagna perché non gli dà soldi, arrestato 26enne

Messina. Aggredisce la compagna perché non gli dà soldi, arrestato 26enne

Redazione

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 12:49

Non era la prima volta

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato un 26enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro conviventi” commessi ai danni della compagna.

In particolare, i militari – a seguito di una richiesta pervenuta al 112 – sono intervenuti in casa della vittima, bloccando subito l’uomo in stato di forte agitazione.

Gli accertamenti eseguiti sul posto nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, poco prima, il 26enne aveva aggredito verbalmente la compagna che si era rifiutata di dargli dei soldi, colpendola anche con uno schiaffo sferrato in presenza del loro figlio di 18 mesi.

Pertanto, anche alla luce di alcuni episodi analoghi che avevano già riguardato la coppia in precedenza, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato così condotto al carcere di Gazzi in attesa di decisione del giudice, mentre la vittima è stata medicata sul posto da personale del 118.

