Messina. Aggredisce la compagna, i parenti e un agente: arrestato 29enne - Tempostretto

E' accaduto in una casa di via Santa Marta, il giovane è stato portato in carcere

Avrebbe prima spinto la compagna durante una lite, poi preso a calci e pugni, minacciandoli di morte, il patrigno e il fratellastro, intervenuti in difesa della donna, che è riuscita a telefonare al 112. E’ accaduto all’alba, in una casa di via Santa Marta, condivisa dall’intera famiglia srilankese.

All’arrivo dei poliziotti delle Volanti, la donna era spaventata ma stava bene, mentre il patrigno e il fratellastro dell’aggressore, un 29enne, avevano evidenti segni di colluttazione e le magliette completamente strappate. Sono poi andati in ospedale per le cure del caso.

Il 29enne, ancora esagitato ed alterato dall’assunzione di alcolici, ha insultato e minacciato i poliziotti e poi si è scagliato contro uno di loro, prima di essere fermato dagli altri agenti. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le proprie

generalità. Dopo l’arresto è stato portato al carcere di Messina Gazzi.