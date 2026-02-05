 Messina. Aggredisce la madre e il fratello, arrestato 26enne

Messina. Aggredisce la madre e il fratello, arrestato 26enne

Redazione

Messina. Aggredisce la madre e il fratello, arrestato 26enne

Tag:

giovedì 05 Febbraio 2026 - 10:30

Gli agenti hanno appurato che non era il primo episodio

MESSINA – Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un ventiseienne messinese colto nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi.

I fatti risalgono allo scorso 2 febbraio, in un rione del centro città. A seguito di una segnalazione di lite violenta pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Messina, i poliziotti delle Volanti, giunti sul posto, hanno fermato il giovane in evidente stato di agitazione mentre si trovava ancora sull’uscio di casa.

Il successivo sopralluogo effettuato all’interno della casa ha consentito di riscontrare diverse tracce di recenti azioni violente: suppellettili distrutte, familiari ancora in evidente stato di choc ed ulteriori significativi elementi che hanno permesso di appurare che le persone offese dalle condotte di reato sarebbero state la madre ed il fratello minore; quest’ultimo, durante la colluttazione, era riuscito a disarmare il fratello evitando ulteriori e più gravi conseguenze.

In sede di prima ricostruzione della vicenda, infatti, sarebbe emerso che, già da diverso tempo, i familiari erano stati vittime di violenze fisiche e psicologiche; pertanto, durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato diversi coltelli.

Arrestato in flagranza di reato, su disposizione del giudice, il ventiseienne è stato portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa di convalida da parte del giudice.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED